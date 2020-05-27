Миронов: Россия должна помочь ДНР и ЛНР бороться с коронавирусом

"Справедливая Россия" обратилась к премьер-министру России с просьбой направить в ДНР и ЛНР в качестве гуманитарной помощи средства индивидуальной защиты и лекарства для борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба партии со ссылкой на своего лидера Сергея Миронова.

Как отмечается в сообщении, во время видеоконференции министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко рассказала о ситуации с пандемией в республиках, где проживает "значительное количество граждан РФ" и поделилась тревогой по поводу того, что

в ДНР и ЛНР ощущается острая нехватка ресурсов для борьбы с коронавирусом.

По словам Долгошапко, сегодня там не хватает ни лекарств, ни средств индивидуальной защиты.

Сергей Миронов попросил Михаила Мишустина рассмотреть возможность внесения изменений в Постановление Правительства РФ от 2 марта 2020 года № 223 "О введении временного запрета на вывоз отдельных видов продукции из РФ" в части снятия ограничений на поставки средств индивидуальной защиты в ДНР и ЛНР.