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Источник Правда.Ру

Миронов: Россия должна помочь ДНР и ЛНР бороться с коронавирусом

Политика » Партии

"Справедливая Россия" обратилась к премьер-министру России с просьбой направить в ДНР и ЛНР в качестве гуманитарной помощи средства индивидуальной защиты и лекарства для борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба партии со ссылкой на своего лидера Сергея Миронова.

Как отмечается в сообщении, во время видеоконференции министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко рассказала о ситуации с пандемией в республиках, где проживает "значительное количество граждан РФ" и поделилась тревогой по поводу того, что

в ДНР и ЛНР ощущается острая нехватка ресурсов для борьбы с коронавирусом.

По словам Долгошапко, сегодня там не хватает ни лекарств, ни средств индивидуальной защиты.

Сергей Миронов попросил Михаила Мишустина рассмотреть возможность внесения изменений в Постановление Правительства РФ от 2 марта 2020 года № 223 "О введении временного запрета на вывоз отдельных видов продукции из РФ" в части снятия ограничений на поставки средств индивидуальной защиты в ДНР и ЛНР.

"В целях стабилизации и дальнейшего улучшения санитарно-эпидемиологического положения, смягчения негативных последствий коронавирусной инфекции для здоровья жителей и врачей ДНР и ЛНР фракция "Справедливая Россия" предлагает при формировании дальнейших гуманитарных конвоев в первоочередном порядке отправить в республики достаточное количество лекарственного препарата "Актемра" и средств индивидуальной защиты для медицинских работников", — написано в письме главе кабмина России.

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Уральский депутат от "Единой России" хочет переехать в США на ПМЖ

Политика » Партии

Депутат горсобрания Миасса от партии "Единая Россия" Вячеслав Откин сообщил, что хочет переехать жить в Соединенные Штаты Америки. Такое заявление политик сделал на заседании городской думы, подав заявление о сложении полномочий председателя комиссии по бюджету.

По словам Откина, он отработает свой депутатский срок до конца. Он истекает в сентябре 2020 года. Коллеги депутата не удивились такому заявлению, поскольку парламентарий регулярно выезжает в США и пропускает заседания собрания.

Некоторые источники утверждают, что дочь Откина служит в национальной гвардии США.

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ВОЗ считает Америку новым эпицентром пандемии

Мир

Америка превратилась в новый эпицентр пандемии коронавируса.

Об этом в ходе ежедневного брифинга сообщила Карисса Этьен, директор ВОЗ по Северной и Южной Америке и глава Панамериканской организации здравоохранения.

"Исследование, проведенное в США, прогнозирует рост смертности в Бразилии и других латиноамериканских странах до конца августа. Сейчас не время для стран ослаблять ограничения. Наш регион стал эпицентром пандемии COVID-19 и тяжелые времена еще впереди", — сказала Этьен.

Статистика по континенту

На Американском континенте зарегистрировано:

  • более 2,4 миллиона случаев заражения коронавирусом;
  • более 143 000 случаев смерти от вызванного им респираторного заболевания.

Латинская Америка обогнала Европу и Соединенные Штаты по числу ежедневных регистраций инфицированных.

Кроме того, чиновники ВОЗ обеспокоены усилением вспышек заболевания в Перу, Чили, Сальвадоре, Гватемале и Никарагуа.

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"Единая Россия" официально опровергла информацию о ребрендинге

Политика » Партии

Появившаяся в СМИ с подачи "Медузы" информация о якобы запланированном объединении в преддверии думских выборов партии "Единая Россия" с ОНФ и сменой в связи с этим названия не соответствует действительности.

С опровержением появившейся вчера новости выступила депутат ГД Ольга Баталина, замсекретаря генсовета "Единой России".

"Ничего подобного в партии "Единая Россия" не обсуждалось. И, насколько я знаю, не обсуждалось и центральным штабом Общероссийского народного фронта. Никаких разговоров о вероятности объединения не велось и не ведется", — сказала политик.

Баталину поддержал коллега-однопартиец

Кстати, Сергей Перминов, замсекретаря генсовета ЕР, тоже сказал, что

"никаких аспектов проекта объединения "Единой России" и ОНФ в партии не обсуждалось".

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Жертвой коронавируса стал экс-сенатор Виктор Шудегов

Политика » Партии

Скончался экс-председатель комитета Совета Федерации РФ по науке, культуре, образованию, здравоохранению и экологии Виктор Шудегов. Информация о его смерти появилась на сайте регионального отделения партии "Справедливая Россия" в Удмуртии.

Причиной смерти бывшего сенатора стала коронавирусная инфекция.

"Ушел из жизни экс-руководитель регионального отделения политической партии "Справедливая Россия" в Удмуртской Республике, бывший сенатор от УР, депутат Государственной Думы V и VI созывов, доктор физико-математических наук, профессор Виктор Евграфович Шудегов", — говорится на сайте партии.

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Курильщики тяжелее переносят заражение коронавирусом

Здоровье

В релизе Роспотребнадзора сообщается о том, что курильщики страдают более тяжелой формой коронавируса. К тому же у курящих людей риск заразиться COVID-19 намного выше.

"Курение ухудшает работу легких, и организму курящего человека труднее бороться с респираторным заболеванием, вызываемым новым коронавирусом. Употребление табака повышает риск заражения вирусом через рот — при курении сигарет или употреблении других табачных изделий", — поясняется в релизе.

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