Independent: войска НАТО подошли к границам России под ЧМ-2018

В то время, как в Москве проходило открытие Чемпионата мира по футбола, у границ России упорно тренировалась армия НАТО. Как заявили участники сборов, учения проводились в соответствии с графиком и никак не связаны с проведением спортивного мероприятия.

Фото: flickr.com/The U.S. Army

На территории Польши, Литвы, Латвии и Эстонии собрались более 18 тыс. солдат из 19 стран. Таким образом государства хотели показать свою "солидарность с членами НАТО в период напряжённых отношений с Москвой". Правда, на сборы также приехали военные из Израиля. Эта страна не является участником альянса.

Учебную операцию назвали "Удар саблей". Главная задача - проверить скоординированность действий военных в случае нападения.

"Это важно для Соединённых Штатов Америки, это важно для европейского континента, и на самом деле это важно для мира. Учения действительно демонстрируют, что мы стоим плечом к плечу на этом континенте и поддерживаем друг друга", - цитирует "ИноТВ" слова американского бригадного генерала Росса Коффмана.

Такие тренировки армия НАТО проводит уже 8 лет. Но в этом году страны особенно обеспокоены тем, какие военные маневры совершает Россия. Также обстановка напряжена из-за отравления Сергея Скрипаля в Солсбери.

700 солдат и 150 единиц техники отрабатывали переход реки Неман в окрестностях литовского города Каунас. Также военные "репетировали" действия в случае атаки с воздуха.

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