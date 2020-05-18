Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали более 200 тысяч человек

Более 200 тысяч человек поддержали идею о необходимости запретить въезд Владимиру Соловьеву в Италию.

Петиция размещена на информационном сайте change. org.

Отец Сергий против Владимира Соловьева

Петицию подписали более 223 тысяч человек при необходимом минимуме 300 тысяч. Автор петиции — священник отец Сергий.

"Этот человек своей агрессивной риторикой заставил многих молодых людей вступать в братоубийственную войну, в том числе на Украине и в Сирии. Многие потеряли в войнах своих родных и близких", — говорится в тексте петиции.

По мнению отца Сергия, высказывания Соловьева "полны ксенофобии и экстремизма", но несмотря на это, он до сих пор не наказан. На средства, полученные от пропаганды, Соловьев приобрел две виллы на озере Комо и собирается там поселиться, указано в тексте.

Отец Сергий обратился к министру внутренних дел Италии с просьбой внести Соловьева в "список Магнитского". Он отметил, что Соловьеву нужно запретить въезд не только на территорию Италии, но и на территорию США.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Соловьев призвал "не доходить до истерии" из-за коронавируса.