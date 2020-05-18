Более 200 тысяч человек поддержали идею о необходимости запретить въезд Владимиру Соловьеву в Италию.
Петиция размещена на информационном сайте change. org.
Петицию подписали более 223 тысяч человек при необходимом минимуме 300 тысяч. Автор петиции — священник отец Сергий.
"Этот человек своей агрессивной риторикой заставил многих молодых людей вступать в братоубийственную войну, в том числе на Украине и в Сирии. Многие потеряли в войнах своих родных и близких", — говорится в тексте петиции.
По мнению отца Сергия, высказывания Соловьева "полны ксенофобии и экстремизма", но несмотря на это, он до сих пор не наказан. На средства, полученные от пропаганды, Соловьев приобрел две виллы на озере Комо и собирается там поселиться, указано в тексте.
Отец Сергий обратился к министру внутренних дел Италии с просьбой внести Соловьева в "список Магнитского". Он отметил, что Соловьеву нужно запретить въезд не только на территорию Италии, но и на территорию США.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Соловьев призвал "не доходить до истерии" из-за коронавируса.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
В украинском обществе наблюдается серьезный раскол, из-за которого уже в ближайшее время страна может потерять несколько областей.