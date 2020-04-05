Телеведущий Владимир Соловьев ответил жителю Краснодарского края, который пожаловался на ограничительные меры из-за пандемии коронавируса. Мужчина не смог навестить свою родствнницу в больнице, поскольку его не выпустили из населенного пункта.
Соловьев считает, что в ближайшее время ограничительные меры будут сняты. Однако он призвал "не доходить до истерии".
"В Краснодаре что-то совсем передавили", - подчеркнул телеведущий.
Бессимптомное течение коронавирусной инфекции нового типа невозможно подтвердить иначе чем через тест, который разрабатывается, сказала вирусолог Лариса Руденко.