Соловьев призвал "не доходить до истерии" из-за коронавируса

Телеведущий Владимир Соловьев ответил жителю Краснодарского края, который пожаловался на ограничительные меры из-за пандемии коронавируса. Мужчина не смог навестить свою родствнницу в больнице, поскольку его не выпустили из населенного пункта.

Соловьев считает, что в ближайшее время ограничительные меры будут сняты. Однако он призвал "не доходить до истерии".