Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что давно контактировал с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым. Ранее представитель Кремля сообщил, что он и его жена заболели коронавирусом. Сейчас Песков и Навка находятся в больнице.
"С Дмитрием Сергеевичем виделись давно. Он, кстати, соблюдал все правила, которые на первом этапе уже и наши врачи, и санитарно-эпидемиологические службы тогда обязывали соблюдать: ходил в перчатках, в маске", — пояснил Володин.
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