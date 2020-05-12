Володин рассказал, когда последний раз виделся с Песковым

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что давно контактировал с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым. Ранее представитель Кремля сообщил, что он и его жена заболели коронавирусом. Сейчас Песков и Навка находятся в больнице.