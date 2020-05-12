Последний раз пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков контактировал с Владимиром Путиным более месяца назад. Ранее у представителя Кремля обнаружили коронавирус. Сейчас он госпитализирован.
Коронавирус также был найден у супруги Пескова Татьяны Навки.
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