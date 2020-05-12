Последний раз Песков контактировал с Путиным более месяца назад

Последний раз пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков контактировал с Владимиром Путиным более месяца назад. Ранее у представителя Кремля обнаружили коронавирус. Сейчас он госпитализирован.

Коронавирус также был найден у супруги Пескова Татьяны Навки.