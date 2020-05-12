Штрафы до 100 тысяч рублей ждут чиновников, которые будут грубо вести себя с гражданами. Также им грозит дисквалификация.
С таким предложением выступила "Единая Россия". 12 мая партия внесет на рассмотрение Госдумы соответствующий законопроект.
Поводом для ужесточения мер стало видео, на котором уже бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев заставил сотрудника МЧС подпрыгивать, чтобы получить ключи от нового служебного автомобиля.
"До сегодняшнего дня подобные выходки были вне правового регулирования. Разбираться с ними приходилось в ручном режиме. "Единая Россия" подготовила и вносит в Госдуму законопроект о наказании чиновников за хамство. В нем прописаны четкие меры ответственности, вплоть до отстранения от должности", — цитирует секретаря генсовета партии Андрея Турчака пресс-служба "Единой России".
Согласно документу, необходимо внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Так, предлагается чиновников, уличенных в хамстве, дисквалифицировать на год и наказывать штрафом от 50 до 100 тысяч рублей. В случае повторного нарушения дисквалификация продлится два года, а штраф вырастет от 100 до 150 тысяч.
Ранее "Правда.Ру" писала, что с введением ограничительных мер активность политических партий в России скатилась к нулю.
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