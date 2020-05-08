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Автор Антон Куликов

За бортом: как коронавирус оставил не у дел российские партии

Политика

С введением ограничений из-за эпидемии коронавируса активность российских политических партий, можно сказать, свелась к минимуму. Конечно, есть попытки "подстроиться", так сказать, под ситуацию. Вот, например, прошли несколько онлайн-митингов. Но это, конечно, своего рода суррогат. Едва ли можно назвать это полноценной политической деятельностью.

Кто и что пытается делать

Вот уже несколько лет подряд в мае "Единая Россия" проводит предварительное голосование (праймериз) по отбору кандидатов на предстоящие в сентябре выборы. В этом году и единороссовские праймериз проводятся онлайн. И в партии приняли решение продлить их до середины мая.

Некоторую активность демонстрируют "Яблоко" и компартия. Первая в основном жалуется в различные инстанции на ограничительные меры. Коммунисты же пытаются даже организовать некие протестные акции, причем не в интернете, а по "старинке". Но не сказать, чтобы очень настойчиво.

Какое-то движение еще наблюдается в региональных парламентах. Вот, например, в Бурятии на днях не удалось лишить постов в комитетах Народного хурала двух коммунистов. Но в целом активность политических партий сведена к заявлениям их лидеров время от времени по каким-либо актуальным — или кажущимся таковыми — вопросам.

Дела, а не слова

Очевидно, что сейчас сама ситуация против российских политических партий, они не востребованы в нынешней ситуации, считает политолог Аббас Галямов.

"Востребована сейчас только деятельность исполнительной власти — это во всем мире так. Нет спроса на полноценную политическую жизнь. Есть запрос на операции по спасению", — сказал эксперт "Правде.Ру".

"Что такое партия? Партия — это дискуссия, рассмотрение альтернатив с точки зрения перспектив развития страны. Сейчас общество само чувствует, что не до дискуссии, сейчас не время дискуссий, сейчас время действовать. Это как пожар. От пожарной команды никто не ждет, что она будет вырабатывать альтернативные сценарии развития, устроит дискуссии по поводу того, что надо делать. Нет. Сейчас во время пожара все ждут, что пожарные будут слаженной единой командой и заливать огонь водой", — считает Аббас Галямов.

По его словам, на самом деле многие партийные активисты продолжают работу.

"Я вижу КПРФ. Но ЛДПР и "Справедливая Россия" действительно, по-моему, ничего не делают. Но КПРФ постоянно пытается какие-то требования к властям выдвигать. В принципе, занимается тем, что должны заниматься политические партии", — отметил политолог.

Однако спроса на это сейчас нет, считает он: "Поэтому и в СМИ об этом не пишут, люди, даже если это видят в новостях, про это не читают".

"Партии же привязаны к выборам. Люди внутренне понимают, что партия — это инструмент, с помощью которого реализуется механизм выборов. Сейчас уже о выборах речи не идет, выборов нет, они в плане у людей не стоят. Поэтому и партии, соответственно, как инструмент решения предвыборной задачи тоже не востребованы", — считает эксперт.

"Основная масса избирателей сейчас ждет действий. Проще говоря, сейчас востребованы не слова, а дело. А партия — это же не институт реальных дел. Партии — это целиком про слова, про программы развития. А программа реализуется в словах", — подчеркнул Аббас Галямов.

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Темы кпрф яблоко партия аббас галямов единая россия
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