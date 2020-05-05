Регионы на год освобождены от платежей по бюджетным кредитам

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об освобождении субъектов от платежей по бюджетным кредитам сроком на один год.

"В 2020 году регионы полностью освобождаются от погашения долга. В 2021–2024 годах будут выплачивать по 5% задолженности ежегодно, в 2025–2029 годах — остаток равными долями с возможностью досрочного погашения", — сказано в документе.

Решение главы правительства исходит из ситуации, которая сложилась из-за распространения коронавируса нового типа.