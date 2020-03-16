Власть объясняет пустые полки российских магазинов

Специалисты Минпромторга выступили с заявлением, что временное отсутствие товаров в некоторых магазинах не связано с их дефицитом на складах.

Никакого дефицита нет

Чиновники отметили, что некоторая свобода в появлении товаров на прилавках магазинов объясняется особенностями их выкладки. Никакого дефицита нет, а торговые сети заранее начали создавать товарный запас, уточнили в Минпромторге

В министерстве также отметили, что товары в магазинах появляются в соответствии с определенным циклом. Отмечается, что товар на разных его этапах может быть в подсобных помещениях, в пути, в машине, на распределительном центре торговой сети. На восстановления объема товара в сети уходит примерно одно и то же время.

Так что беспокоиться россиянам не о чем, торговые сети "заранее начали создавать товарный запас" и увеличивать заказы у поставщиков. В ведомстве подчеркнули, что мониторят и отслеживают ситуацию на потребительском рынке совместно с региональными властями и торговыми сетями.

Напомним, на днях стали поступать сообщения о том, что срок доставки увеличился из-за выросшего количества заказов и повышенного спроса на продукты. В "СберМаркете" 13 и 14 марта количество заказов выросло на 104%, объяснив этот факт высоким количеством заказов в выходные и с текущей ситуацией.

Недостатка в товарах россияне испытывать не будут

Некоторый рост спроса имел место и на товары длительного хранения. Об этом рассказали и представители "АШАН Ритейл Россия", которые зафиксировали "незначительный" рост спроса на крупы и макароны. Стоит добавить, что на выходных министр промышленности и торговли Денис Мантуров провел совещание с представителями крупных продуктовых сетей на предмет перебоев в поставках, нехватки товаров или возможного повышения цен.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил первому вице-премьеру Андрею Белоусову и вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить предложения по минимизации последствий для российской экономики от распространения коронавируса. Фактически, Минпромторг пообещал не закрывать магазины и призвал не закупаться впрок.

В Минпромторге подчеркнули, что продовольственные магазины любых форматов "никто не планирует закрывать". Торговые сети заранее начали создавать товарный запас, поэтому недостатка в товарах россияне испытывать не будут.

При этом проблемы наблюдаются в странах Западной и Восточной Европы. Не обошла проблема стороной и США. К примеру, Nike закрывает все магазины в США и странах ЕС из-за пандемии коронавируса. Все сотрудники компании продолжат получать зарплату в период вынужденного отпуска.