Политолог Андрей Смолий высказал свою точку зрения об отставке помощника президента России Владислава Суркова. По его мнению, новым куратором "украинского направления" стал Дмитрий Козак, поскольку Сурков не справился с задачей, поставленной Путиным.
По мнению Смолия, Сурков был приверженцем того, что республики Донбасса должны войти в состав России. В свое время Козак курировал приднестровское направление и всегда считал, что регион должен вернуться в состав Молдовы, чтобы у России был контроль над всей страной. Политолог считает, что тот же сценарий будет разыгран и на востоке Украины. Другими словами, республики Донбасса могут быть возвращены Украине для дальнейшего влияния на страну.
В день старта Международного экономического форума в Давосе газета Tribune de Geneve опубликовала материал о "двух российских шпионах".