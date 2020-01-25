Политолог Смолий: Сурков не оправдал надежд Путина

Политолог Андрей Смолий высказал свою точку зрения об отставке помощника президента России Владислава Суркова. По его мнению, новым куратором "украинского направления" стал Дмитрий Козак, поскольку Сурков не справился с задачей, поставленной Путиным.

По мнению Смолия, Сурков был приверженцем того, что республики Донбасса должны войти в состав России. В свое время Козак курировал приднестровское направление и всегда считал, что регион должен вернуться в состав Молдовы, чтобы у России был контроль над всей страной. Политолог считает, что тот же сценарий будет разыгран и на востоке Украины. Другими словами, республики Донбасса могут быть возвращены Украине для дальнейшего влияния на страну.