Сегодня, 22 января, Сергей Лавров провел телефонный разговор с Владимиром Макеем, главой белорусского МИДа.
Как отмечается в сообщении пресс-службы российского внешнеполитического ведомства, инициатором разговора была белорусская сторона.
Тема — двусторонние отношения стран.
"Стороны обсудили актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества, взаимодействия внешнеполитических ведомств и дальнейшего развития союзнических отношений России и Беларуси", — написано в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
Напомним, что ранее Александр Лукашенко, президент Белоруссии заявил, что его страна " не пойдет на условия РФ по углублению интеграции". Подробнее об этом читайте в материале на сайте.
В настоящее время Белоруссия активно ищет замену российской нефти.
По мнению экспертов, "демарш Лукашенко" обусловлен его желанием сохранить для своей страны льготы по поставкам нефти из России. Об этом подробно - здесь.
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