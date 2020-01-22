Лавров провёл разговор с главой МИД Белоруссии

Сегодня, 22 января, Сергей Лавров провел телефонный разговор с Владимиром Макеем, главой белорусского МИДа.

Как отмечается в сообщении пресс-службы российского внешнеполитического ведомства, инициатором разговора была белорусская сторона.

Тема — двусторонние отношения стран.

"Стороны обсудили актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества, взаимодействия внешнеполитических ведомств и дальнейшего развития союзнических отношений России и Беларуси", — написано в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

Напомним, что ранее Александр Лукашенко, президент Белоруссии заявил, что его страна " не пойдет на условия РФ по углублению интеграции". Подробнее об этом читайте в материале на сайте.

В настоящее время Белоруссия активно ищет замену российской нефти.

По мнению экспертов, "демарш Лукашенко" обусловлен его желанием сохранить для своей страны льготы по поставкам нефти из России. Об этом подробно - здесь.