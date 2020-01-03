Белоруссия не согласится с условиями РФ по углублению экономической интеграции.
Российские власти связали удовлетворение запросов Белоруссии в нефтегазовой отрасли с реализацией пакета дорожных карт, согласно которым должен быть создан единый эмиссионный центр и осуществлен переход на единую валюту.
Лукашенко, заявил, что процесс углубления экономической интеграции с Россией вредит национальным интересам страны.
Соответственно, снижение стоимости российского газа и нефти для Белоруссии вряд ли возможно.
Представители польских сделали заявление в ответ на слова президента России Владимира Путина о роли Польши в начале Второй мировой войне.