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Источник Правда.Ру

Лукашенко не пойдет на условия РФ по углублению интеграции

Экономика

Белоруссия не согласится с условиями РФ по углублению экономической интеграции.

Российские власти связали удовлетворение запросов Белоруссии в нефтегазовой отрасли с реализацией пакета дорожных карт, согласно которым должен быть создан единый эмиссионный центр и осуществлен переход на единую валюту.

Лукашенко, заявил, что процесс углубления экономической интеграции с Россией вредит национальным интересам страны.

Власти Белоруссии не станут торговать экономическим суверенитетом

Соответственно, снижение стоимости российского газа и нефти для Белоруссии вряд ли возможно.

 

 

лукашенко россия и белоруссия экономическая интеграция
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