Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправке к Конституции.

"Президент России Владимир Путин внес в Госдуму РФ проект закона о поправке к Конституции РФ. Представителями президента России при рассмотрении упомянутого законопроекта в Государственной думе будут сопредседатели конституционной комиссии Клишас, Крашенинников и Хабриева", - заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.