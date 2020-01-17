Михаил Мишустин сделал первое назначение в должности премьер-министра.
Главой ФНС назначен Даниил Егоров.
Распоряжение премьер-министра опубликовано сегодня на сайте кабмина.
Напомним, до недавнего времени эту должность занимал сам Мишустин. А Егоров был его заместителем, курировавшим контрольное управление, управления камерального контроля, трансфертного ценообразования, оперативного контроля.
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