Члены кабинета министров, которые с 15 января ушли в отставку, не получат по увольнении финансовых "парашютов", если денежная компенсация на такой случай не прописана в их индивидуальных контрактах.
"Каких-либо выплат для правительственных чиновников в случае их ухода в отставку законом не предусмотрено. Но контракт у каждого индивидуальный. И запрета на внесение в него компенсаций в законе нет", — говорит Николай Водянов, председатель профсоюза работников госучреждений.
Александр Шатилов, декан факультета социологии и политологии Финансового университета при правительстве РФ, тоже считает маловероятным наличие в контрактах уходящих министров пунктов о "золотых парашютах":
"Это не те должности, на которые надо "заманивать", привлекая бонусами. В примерной форме контракта, опубликованной, кстати, в открытом доступе, ничего подобного нет", — говорит он.
Впрочем, все эксперты солидарны в том, что "на улице" экс-министры точно не останутся несмотря на то, что "отставка" по сути — увольнение "по собственному желанию".
"Не стоит забывать, что чиновники, в отличие от рядовых россиян получают весьма неплохую прибавку к пенсии", — подчеркивает Александр Сафронов, проректор Академии труда и социальных отношений.
ИА "Известия", к слову, подсчитали, что бывший премьер-министр может рассчитывать ежемесячно на 55-75% от зарплаты "плюсом" к сегодняшним 16, 5 тысячам (таков, напомним, размер страховой пенсии в стране).
"В прошлом году Медведев в декларации указал, что его годовой доход — 9,9 млн рублей. Простым вычислением получается, что зарплата — примерно 825 тысяч, значит, доплата к пенсии — до 619 тысяч рублей", — написано в материале ИА.
Другие члены кабмина "внакладе" на старости лет тоже не останутся. У них прибавка зависит от стажа:
Прямо сейчас стать пенсионерами смогут:
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