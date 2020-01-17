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Правительство Медведева уйдет без "золотых парашютов". Как жить будут?

Политика » Власть

Члены кабинета министров, которые с 15 января ушли в отставку, не получат по увольнении финансовых "парашютов", если денежная компенсация на такой случай не прописана в их индивидуальных контрактах.

"Каких-либо выплат для правительственных чиновников в случае их ухода в отставку законом не предусмотрено. Но контракт у каждого индивидуальный. И запрета на внесение в него компенсаций в законе нет", — говорит Николай Водянов, председатель профсоюза работников госучреждений.

Александр Шатилов, декан факультета социологии и политологии Финансового университета при правительстве РФ, тоже считает маловероятным наличие в контрактах уходящих министров пунктов о "золотых парашютах":

"Это не те должности, на которые надо "заманивать", привлекая бонусами. В примерной форме контракта, опубликованной, кстати, в открытом доступе, ничего подобного нет", — говорит он.

Впрочем, все эксперты солидарны в том, что "на улице" экс-министры точно не останутся несмотря на то, что "отставка" по сути — увольнение "по собственному желанию".

Зато пенсии "не подведут"

"Не стоит забывать, что чиновники, в отличие от рядовых россиян получают весьма неплохую прибавку к пенсии", — подчеркивает Александр Сафронов, проректор Академии труда и социальных отношений.

ИА "Известия", к слову, подсчитали, что бывший премьер-министр может рассчитывать ежемесячно на 55-75% от зарплаты "плюсом" к сегодняшним 16, 5 тысячам (таков, напомним, размер страховой пенсии в стране).

"В прошлом году Медведев в декларации указал, что его годовой доход — 9,9 млн рублей. Простым вычислением получается, что зарплата — примерно 825 тысяч, значит, доплата к пенсии — до 619 тысяч рублей", — написано в материале ИА.

Другие члены кабмина "внакладе" на старости лет тоже не останутся. У них прибавка зависит от стажа:

  • кто проработал 3-6 лет — 55% от заработка,
  • 6-10 лет — 75%,
  • 10-15 лет — 85%,
  • 15 лет и больше — 95%.

Из министров - в пенсионеры

Прямо сейчас стать пенсионерами смогут:

  • Алексей Гордеев — ему 64 года, Юрий Борисов и Юрий Трутнев — им по 63;
  • Ольга Голодец - 57 лет,
  • Сергей Лавров — 69 лет,
  • Сергей Шойгу — 64 года,
  • Ольга Васильева — 60 лет,
  • Вероника Скворцова — 59 лет.

Немножко поработать придется Виталию Мутко и Дмитрию Козаку, которым сегодня всего по 61 году.

Темы пенсии увольнение золотые парашюты компенсации министров
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