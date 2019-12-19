Решение нижней палаты Конгресса США о признании президента Трампа виновным по обоим пунктам импичмента в российском Совете Федераций считают "самоцелью американских демократов".
Комментируя принятое сегодня парламентариями Штатов решение, Константин Косачев, возглавляющий в Совфеде комитет по международным делам, сказал, что
"процедура импичмента президента Трампа стала самоцелью для демократов и является всего лишь инструментом по недопущению его к власти во второй раз".
Косачев, по его словам, уверен, что процедура импичмента будет заблокирована Сенатом США.
"Для импичмента нужно не меньше 67 голосов. Столько у демократов представителей в Сенате нет".
Напомним, что в Сенате США из 100 кресел 53 занимают республиканцы.
Фильм "Тот самый концерт", который был снят на основе юбилейного концерта Аллы Пугачевой, провалился в прокате.