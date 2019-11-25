Чиновников России обвинили в преданности начальству, а не делу

Как считает профессор Института журналистики и литературного творчества Алексей Бархатов, российские чиновники манипулируют своими подчиненными, используя механизм разного рода надбавок и премий.

А система государственной службы в России, по мнению профессора, заточена на то, что преданность к делу стоит на втором месте, а "преданность телу своего начальника" — на первом.

"Чиновник целиком и полностью зависит непосредственно от вышестоящего начальства. Он с ним в последующем начнёт кочевать по другим министерствам и ведомствам", — отметил Алексей Бархатов.

У чиновников маленькие зарплаты, но есть различные надбавки и премии, которые превышают оклад и зависят от непосредственного начальника госслужащего. И если, по словам, профессора, начальник захочет избавиться от неугодного чиновника, то лишит его премий и надбавок, и подчиненный уйдет сам.

Недавно, выступая на XIX съезде "Единой России", президент Российской Федерации Владимир Путин призвал правящую партию добиться партийного контроля за деятельностью чиновников и внимательно следить за тем, как они принимают и выполняют решения во всех сферах.

По словам президента, члены "Единой России" должны "терзать и трясти" чиновников на местах и добиваться от них принятия решений во всех сферах, где это необходимо.