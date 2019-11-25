По мнению британских СМИ, Украина стала убежищем для террористов

Комментируя арест в Киеве террориста Аль Бара Шишани, британское издание "The Independent" пишет о том, что "Украина стала неожиданным домом для лидеров ИГИЛ*, сбежавших из халифата".

Как отмечают в издании, "самые опасные в мире люди считают Украину проверенным и надежным убежищем. Коррупция во всех государственных структурах этой страны — в полиции, судах, прокуратуре — создает возможность для злоупотреблений" .

Известно, что Аль Бара Шишани занимал пост заместителя военного министра ИГИЛ* ("Исламского государства", террористической организации, запрещенной в РФ), возглавлял подразделение, отвечавшее за "специальные операции" и разведку. После того, как он по поддельному паспорту уехал в Турцию, а потом на Украину, террорист спокойно прожил два года на ее территории. По данным Службы безопасности Украины, Аль Бара Шишани даже продолжал координировать из Киева террористические операции.

Как пишет издание "The Independent", в этой связи возникает вопрос, готов ли Киев бороться с террористами, укрывающимися в стране.