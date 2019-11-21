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Источник Правда.Ру

Житель Флориды просит Кадырова найти и вернуть его детей

Политика

Баширул Шикдер, проживающий в США, отправил письмо главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой помочь разыскать и вернуть домой его детей, которых супруга вывезла в Сирию в 2015 году.

Член Совета при главе Чечни по правам человека Хеда Саратова получила это письмо от американских журналистов, которые приехали в Чечню в командировку. "У нас еще около 10 иностранных заявителей, это граждане Боснии, Бельгии, Австрии, Норвегии, есть даже из ЮАР, из Кейптауна. Все знают, что Россия — единственная страна, которая занимается этой проблемой", — отметила Хеда Саратова.

В письме безутешный отец сообщил, что его жена Рашида Шикдер увезла в 2015 году в Сирию четырехлетнего сына и девятимесячную дочь. В январе 2019 года женщина погибла во время бомбардировок ВВС США, а дети получили сильные ожоги. После этого боевики до марта 2019 года удерживали его детей в городе Аль-Багхуз, аннулировав его брак и лишили его права на детей. Как известно Шикдеру, сейчас дети спрятаны в сирийском лагере Эль-Холь и находятся под опекой женщины — сторонницы террористов.

Житель Флориды пишет о том, что очень беспокоится за судьбу своих детей, которые еще очень малы, чтобы позаботиться о себе, и каждый день с момента похищения малышей он пытается их вернуть обратно.

Темы дети чечня сирия письмо житель флориды рамзан кадыров
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