Директор Службы безопасности и информации Чехии Михал Коуделка заявил о том, что в прошлом году была раскрыта агентурная сеть России. Он сообщил, что она была связана со структурами ФСБ.
Коуделка заявил, что благодаря сотрудничеству с Национальным центром по борьбе с организованной преступностью сеть была раскрыта и ликвидирована. Также он отметил, что сеть планировала действовать в других европейских странах. По его словам, деятельность сети финансировалось российским посольством.
В посольстве РФ данную информацию не подтверждают.
Фото: twitter.com
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