Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Контрразведка Чехии сообщила о раскрытии российской шпионской сети

Политика print

Директор Службы безопасности и информации Чехии Михал Коуделка заявил о том, что в прошлом году была раскрыта агентурная сеть России. Он сообщил, что она была связана со структурами ФСБ.

Коуделка заявил, что благодаря сотрудничеству с Национальным центром по борьбе с организованной преступностью сеть была раскрыта и ликвидирована. Также он отметил, что сеть планировала действовать в других европейских странах. По его словам, деятельность сети финансировалось российским посольством.

В посольстве РФ данную информацию не подтверждают. 

Фото: twitter.com

Читайте также:

Военно-морская контрразведка: Изменник не пройдет

Вербовка агентуры: секреты английской разведки

Как британская контрразведка самоуничтожила свои успехи

 

 

 

Темы чехия контрразведка михал коуделка агентурная сеть служба безопасности
Обсудить
Актуальная аналитика
Садоводство, цветоводство, рецепты
Четыре способа поливки цветов, когда вас нет дома
Ваше здоровье
Слишком много натрия в рационе грозит развитием рака желудка
Новости спорта
Что бы изменить в составе сборной России на Евро-2020
Новости Все >
Контрразведка Чехии сообщила о раскрытии российской шпионской сети
В Татарстане учительница заклеивала первоклассникам рот скотчем
В Саратове работники муниципального учреждения убивали бездомных собак
Фигуристка Щербакова в Лас-Вегасе показала номер с переодеванием
Крымские спасатели помогли туристке, упавшей с высоты около 40 метров
Михаил Федотов снят с поста главы Совета по правам человека
Роналду считает победу над "Локомотивом" важнее "Золотого мяча"
Дмитрий Медведев заявил, что в экономике РФ "все в порядке"
Политические круги Каталонии видят своим лидером Гвардьолу
Разработан чехол для телефона из искусственной человеческой кожи
Последние материалы
Контрразведка Чехии сообщила о раскрытии российской шпионской сети
Четыре способа поливки цветов, когда вас нет дома
Слишком много натрия в рационе грозит развитием рака желудка
В Татарстане учительница заклеивала первоклассникам рот скотчем
Что бы изменить в составе сборной России на Евро-2020
В Саратове работники муниципального учреждения убивали бездомных собак
Фигуристка Щербакова в Лас-Вегасе показала номер с переодеванием
Крымские спасатели помогли туристке, упавшей с высоты около 40 метров
Популярные виды мошенничества на рынке вторичного жилья
Михаил Федотов снят с поста главы Совета по правам человека
Популярное
Здоровье
Пять народных средств от папиллом и бородавок

Бородавки и папилломы уже много тысяч лет беспокоят человека. Они упоминались в шекспировских сонетах, их находили на мумиях фараонов. Но люди научились бороться с ними.

Пять народных средств от папиллом и бородавок
Врач рассказал, почему бананы опасны для здоровья
Здоровье
Врач рассказал, почему бананы опасны для здоровья
Здоровье и профилактика
Девять факторов, влияющих на запах мочи: что они говорят о здоровье
Здоровье
Шесть признаков, говорящих о наличии большого количества токсинов в организме
Любовь Степушова Россия повторит сирийский успех во многих африканских странах Любовь Степушова Василий Амирджанов Танцы у мемориала: и снова вопросы уместности Василий Амирджанов Соломон Соловьев Сны о мигалке Никиты Михалкова - Гороскоп дня Соломон Соловьев
Комментарии
Путин объяснил, зачем Россия борется с бедностью в других странах
Режиссер "Белорусского вокзала" призвал вынести тело Ленина из Мавзолея
Режиссер "Белорусского вокзала" призвал вынести тело Ленина из Мавзолея
Эксперт: пенсионная система в стране трещит по всем швам
Эксперт: пенсионная система в стране трещит по всем швам
Эксперт: пенсионная система в стране трещит по всем швам
Эксперт: пенсионная система в стране трещит по всем швам
Эксперт: пенсионная система в стране трещит по всем швам
Опрос: россияне назвали Штирлица лучшим кандидатом на пост президента
Пять народных средств от папиллом и бородавок
Пять народных средств от папиллом и бородавок
Эксперт: пенсионная система в стране трещит по всем швам
Эксперт: пенсионная система в стране трещит по всем швам
Опрос: россияне назвали Штирлица лучшим кандидатом на пост президента
Режиссер "Белорусского вокзала" призвал вынести тело Ленина из Мавзолея
Елена Малышева назвала три препарата "от старости"
Режиссер "Белорусского вокзала" призвал вынести тело Ленина из Мавзолея
Эксперт: пенсионная система в стране трещит по всем швам
Опрос: россияне назвали Штирлица лучшим кандидатом на пост президента
We are the Mighty: советский истребитель МиГ-25 напугал США и НАТО
Опрос: россияне назвали Штирлица лучшим кандидатом на пост президента
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ