Контрразведка Чехии сообщила о раскрытии российской шпионской сети

Директор Службы безопасности и информации Чехии Михал Коуделка заявил о том, что в прошлом году была раскрыта агентурная сеть России. Он сообщил, что она была связана со структурами ФСБ.

Коуделка заявил, что благодаря сотрудничеству с Национальным центром по борьбе с организованной преступностью сеть была раскрыта и ликвидирована. Также он отметил, что сеть планировала действовать в других европейских странах. По его словам, деятельность сети финансировалось российским посольством.

В посольстве РФ данную информацию не подтверждают.

Фото: twitter.com

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