Президент поручил правительству изучить поведение молодежи в Интернет

Владимир Путин поручил правительству регулярно проводить исследования в интернете по поводу потребительских предпочтений и особенностей поведения молодежной аудитории.

Соответствующий документ по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей опубликовала пресс-служба Кремля.

В поручении, доклад по итогам которого президент рассчитывает получить до 1 декабря, целью опросов называется "повышение уровня информированности органов государственной власти о влиянии информационной среды на формирование взглядов подрастающего поколения".

В этом же документе также поручается создать на базе некоммерческой организации координационный центр по организации производства контента, направленного на духовно-нравственное воспитание молодежи, и его распространения в интернете.

В начале сентября, комментируя протестные акции, Путин заявил, что молодежь имеет право на выражение своего мнения. "Иногда это приводит к позитивному результату, потому что встряхивает власти", — сказал президент. При этом он заметил, что обязанность власти — сделать все, чтобы у молодежи была возможность "найти свое место".

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Фото: kremlin. ru