Россиянам могут разрешить голосовать с 16 лет

Сенатор Елена Афанасьева предложила разрешить голосовать с 16 лет. По ее мнению, эта мера позволит молодежи почувствовать свою значимость в рамках государства.

Также Афанасьева обратила внимание на то, что в России паспорта выдают с 14 лет, а вступать молодежи в брак разрешено именно с 16 лет, но голосовать можно только с 18 лет.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как с аналогичной инициативой в 2014 году выступали члены ЛДПР. В общем, предлагают отправлять голосовать прямо со школьной скамьи. Но о каком осознанном выборе может идти речь, если подростки в большинстве своем не знают жизни и смотрят на все сквозь розовые очки.

Также "Правда.Ру" рассказывала о том, что Госдума разрешила заключать браки через интернет. Более серьезные критики начнут грустить о том, что современные технологии выхолащивают из понятия бракосочетания его высоту, торжественность, таинство. И превращают его в обычную "сделку", мало чем отличающуюся от купли-продажи телевизора в интернет-магазине.

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