Более половины дел, заведенных по закону о неуважении к власти, связаны с высказываниями в адрес президента Российской Федерации Владимира Путина.
Об этом сообщается в докладе правозащитной организации "Агора", передает российское интернет-издание TJ.
Глава "Агоры" Павел Чиков заявил, что на практике принятый в минувшем году закон о неуважении к власти стал законом о запрете оскорблений президента.
Специалисты сообщают, что дел об оскорблении действующего главы Российской Федерации завели больше, чем всех остальных взятых вместе.
Напомним, что Владимир Путин подписал закон о неуважении к власти 12 декабря прошлого года.
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