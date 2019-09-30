Большинство дел о неуважении к власти завели из-за слов в адрес Путина

Более половины дел, заведенных по закону о неуважении к власти, связаны с высказываниями в адрес президента Российской Федерации Владимира Путина.

Об этом сообщается в докладе правозащитной организации "Агора", передает российское интернет-издание TJ.

Глава "Агоры" Павел Чиков заявил, что на практике принятый в минувшем году закон о неуважении к власти стал законом о запрете оскорблений президента.

Специалисты сообщают, что дел об оскорблении действующего главы Российской Федерации завели больше, чем всех остальных взятых вместе.

Напомним, что Владимир Путин подписал закон о неуважении к власти 12 декабря прошлого года.