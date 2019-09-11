В Кремле не подтвердили доступ Смоленкова к секретным данным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил информацию о том, что предполагаемый шпион США Олег Смоленков имел доступ к секретным данным российских спецслужб.

При этом представитель Кремля подтвердил, что он действительно несколько лет работал в администрации президента. "Имел доступ к данным спецслужб? Нет, это я подтвердить не могу. Несколько лет он точно работал", - сказал песков.

Ранее сосед Олега Смоленкова рассказал, что недавно к вероятному информатору ЦРУ приехал журналист издания Daily Beast. По словам Грега Талли, бежавший из России чиновник не стал разговаривать с журналистом, а спешно покинул дом вместе с семьей.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Смоленков мог узнавать секретные сведения через разговоры с коллегами. В частных беседах он проявлял чрезмерное любопытство, но поскольку многие знали его достаточно хорошо, то в доверительных разговорах могли быть откровенны.

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