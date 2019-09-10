В Кремле рассказали, чем в России занимался американский шпион

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал данные различных СМИ об Олеге Смоленкове, которого пресса называет высокопоставленным информатором США.

По словам Пескова, человек с таким именем работал в администрации главы государства, но был уволен по внутреннему распоряжению много лет назад. К высшим должностным лицам Смоленков не относился. Иной информации у Пескова нет, а рассуждения СМИ об эвакуации информатора из России он назвал "криминальным чтивом".

Тем временем телеканал NBC сообщил, что бывший шпион живет под своим именем недалеко от Вашингтона и пользуется американской правительственной защитой. Его имя при этом не называется.

Ранее в СМИ появилась информация, что шпион — это бывший сотрудник российского посольства в США и администрации правительства РФ Олег Смоленков.