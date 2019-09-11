"Шпион" Смоленков мог иметь доступ к "чувствительной" информации - СМИ

Предполагаемый информатор ЦРУ в правительстве России Олег Смоленков до своего отъезда работал главным советником в аппарате помощника президента Юрия Ушакова и мог иметь доступ к "чувствительной" информации, в том числе от спецслужб.

Как уточняет издание "Ведомости" со ссылкой на слова собственного источника в силовых структурах, Смоленков за время работы в посольстве России в США, а также в управлении президента по внешней политике не был допущен к секретным сведениям. Однако он мог узнавать их через разговоры с коллегами. По словам собеседника, в частных беседах Смоленков проявлял чрезмерное любопытство, но поскольку многие знали его достаточно хорошо, то в доверительных разговорах могли быть откровенны.

Экс-чиновник не располагал информацией о вмешательстве России в выборы в США. Для ЦРУ он был ценен как чиновник администрации российского президента, который говорит "то, что они так жаждут услышать", пояснил источник издания.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Смоленков действительно работал в администрации президента, но не на высоких должностях и прямых контактов с Владимиром Путиным не имел.

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