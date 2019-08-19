Кадры Евромайдана показали в сериале США о бунте зверей

Кадры Майдана 2014 года стали заставкой к американскому сериалу «Зверинец». Такое заявление сделал украинский политолог Виктор Уколов на странице в Facebook.
- Наш Евромайдан, где погибли десятки людей, показывают в заставке перед каждой серией, - отметил он. Уколов подчеркнул наличие в заставке европейского флага, что, по его мнению, дает возможность украинскому МИДу потребовать возмещение морального ущерба - «причем с семизначной суммой».
Сериал «Зверинец» создан в 2015 году. Согласно его сюжету, участились нападения животных на людей с жестокой расправой с последними. Причину произошедшего намерен выяснить ученый Джексон Оз до тех пор, пока атаки удается как-то сдерживать. Всего было показано три сезона сериала, в 2017 году проект свернули.
Фото: novorosinform.org
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