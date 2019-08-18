В ОП РФ уверены, что митинги в Москве проходят на деньги Ходорковского

В Общественной палате РФ заявили, что за организацией пикетов в Москве стоят деньги опального олигарха Михаила Ходорковского. Как подчеркнул член ОП РФ Михаил Аничкин, бывший владелец ЮКОСа имеет собственные цели в России и готов финансировать исполнителей.

В течение нескольких лет после своего отъезда за границу Михаил Борисович стремится создать или примкнуть к любому движению, которое будет находиться в оппозиции к действующей власти, подчеркнул Аничкин. Именно поэтому он и финансирует разнообразные оппозиционно настроенные группы, которые могут сделать хоть какое-то действие против руководства страны.

Действительно, 15 августа Ходорковский заявил о формировании "рабочей группы по поддержке гражданского общества в России". Кроме того, на свой странице в "Твиттере" он пообещал "вытряхнуть" Кремль. Пресс-секретарь миллиардера Ольга Писпанен подтвердила, что структуры олигарха оплачивают "свержение коррупционного режима".

17 августа в столице провели пикетирование мундепы Илья Азар, Андрей Морев и Елена Филина. Акция стала своеобразной "заменой" несогласованному московскими властями шествию.

Протесты в Москве развернулись в ответ на отказ в регистрации на выборах в Мосгордуму целому ряду выдвиженцев. Им не удалось пройти 3%-й подписной порог. При этом только 13 из 57 человек, получивших отказ, стали оспаривать решение избирательной комиссии. Часть из них, а именно 10 человек, входят в команды Алексея Навального и Дмитрия Гудкова.

Руководитель временной комиссии Совфеда по предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов уже привлекал внимание к активной подготовке на Западе кураторов и зачинщиков московских беспорядков. Он также поделился своими наблюдениями за тем, как подготовленные активисты затем инструктировали участников организованных мероприятий перед их началом.

По фактам иностранного вмешательства в электоральный процесс России 19 августа соберется внеочередное заседание Государственной Думы, где будут предоставлены отчёты от МИД, правоохранительных органов и Роскомнадзора.