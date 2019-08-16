Советник Путина по экономическим вопросам уходит из Кремля

Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев в скором времени покинет администрацию президента. Он перейдет на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) на должность министра по интеграции и макроэкономике.

Как сообщают "Известия" со ссылкой на собственные источники, формального решения о его назначении еще не было. Однако это лишь дело времени, назначение Глазьева на новую должность выглядит весьма логично - до перехода на работу в Кремль он был ответственным секретарем комиссии Таможенного союза и занимался формированием Единого экономического пространства.

Агентство Bloomberg называло Глазьева противовесом близким к власти либеральным экономистам, поскольку советник убежден в пользе вмешательства государства в экономику и наращивания государственных расходов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в мае Глазьев предложил заселить Донбасс израильтянами при президенте Украины Владимире Зеленском. Пресс-секретарь президента тогда назвал это личным мнением советника и "некорректным высказыванием".

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