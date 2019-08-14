В США раскритиковали "Белый счетчик" за ошибочный способ подсчета людей

Стало известно, что данные так называемого "Белого счетчика" о числе участников митинга на проспекте Сахарова 10 августа ошибочны. Это доказал анализ фотографий с применением методики американского журналиста Герберта Джейкобса.

По данным столичного ГУ МВД, мероприятие посетили около 20 тысяч человек, что значительно отличается от данных волонтеров. По их словам, на митинг-концерте присутствовало примерно 50 тысяч человек.

Исследование, проведенное по методу американского эксперта, показало, что на Сахарова в тот день было порядка 28 тысяч человек, включая сотрудников полиции, представителей СМИ и других организаций.

Есть мнение, что на самом деле поддержать незарегистрированных кандидатов пришли всего 4-5 тысяч человек. Остальные оказались там исключительно ради модных рэп-исполнителей, которых пригласила "оппозиция". Стоит отметить, из-за выступлений популярных групп весь политический смысл пропал, и митинг "за справедливость" превратился в развлекательное шоу.

Политолог Павел Данилин считает, что "оппозиция" таким образом только усугубила свое положение, и теперь никто не будет воспринимать соратников Навального всерьез. Видимо, у антигосударственного движения больше нет способов убеждения жителей в своей правоте.

Главной идеей мероприятия была поддержка кандидатов, которым "несправедливо" отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму. Хотя избирком принял такое решение на абсолютно законных основаниях. Поняв это, подавляющее большинство москвичей проигнорировали акцию. Однако "оппозиция" на этом не успокаивается и продолжает вести незаконную деятельность.