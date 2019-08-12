Андрей Караулов: Почему губернаторы игнорируют президента

Губернаторы перестают воспринимать прямые указания президента, и даже идут на обман, как, в частности, губернатор Красноярского края Александр Усс.





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