За выборами в Ингушетии будет следить межведомственная рабочая группа

В Ингушетии создана межведомственная группа, которая будет следить за соблюдением законов в период подготовки и проведения выборов.

Соответствующее распоряжение дал прокурор республики Андрей Васильченко. Группа будет координировать деятельность контрольно-надзорных и правоохранительных органов. В ее составе - представители прокуратуры, СК, МВД, Минюста, МЧС и избиркома.

Всего на выборах кандидаты будут бороться за 456 депутатских мандатов. Они пройдут и по пропорциональной системе по партийным спискам, и по мажоритарной по многомандатным избирательным округам. Кандидатами в депутаты выдвинулись 898 человек, из них 104 самовыдвиженца.

Кроме того, в Народном собрании осенью пройдет голосование по избранию главы республики.

Напомним, в конце июня Владимир Путин принял отставку Юнус-Бека Евкурова с этого поста и назначил врио Махмуда-Али Калиматова.

Источник фото: Правда.ру

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