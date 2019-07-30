Региональные отделения ЛДПР и "Справедливой России" представят кандидатуры их председателей на выборах главы Ингушетии.
КПРФ от выдвижения кандидата отказалась, так как решила поддержать врио главы республики Махмуда-Али Калиматова.
Напомним, главу РИ избирают депутаты местного парламента из числа кандидатур, внесенных президентом по представлению партий. ЛДПР представит кандидатуру Магомеда Зурабова, СР - Урусхана Евлоева.
"Единая Россия" ранее предложила Владимиру Путину кандидатуру Калиматова для избрания на пост главы республики.
В прошлом месяце российский лидер принял отставку главы региона Юнус-Бека Евкурова и назначил на его место Калиматова.
Евкуров возглавлял Ингушетию 11 лет. Теперь он является заместителем министра обороны Сергея Шойгу.
Источник фото: сайт ЛДПР
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