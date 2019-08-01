Троих москвичей не допустили до выборов в Новгородскую облдуму

На дополнительных выборах депутата Новгородской облдумы по одномандатному округу No1 избирком зарегистрировал пять кандидатов из восьми. Трём претендентам отказано, все они - жители Москвы.

У председателя Демократической партии России Тимура Богданова забраковали 183 подписи, у руководителя межрегиональных проектов в "Партии прогресса" Елены Богдановой - 177, у предпринимателя-самовыдвиженца Евгения Куклыгина - 55. Последний с принятым решением не согласен и намерен обратиться в суд.

Остальным пяти претендентам, которые прошли регистрацию, собирать подписи было не нужно. Речь идет о Василии Калинине (КПРФ), Оксане Макаровой (ЛДПР), Игоре Свинцове ("Единая Россия"), Николае Седых ("Справедливая Россия") и Ксении Черепановой от "Яблока".

Довыборы в местный парламент по данному округу проходят в связи со сложением полномочий депутата Сергея Бусурина. Осенью прошлого года он стал мэром Великого Новгорода.

Источник фото: сайт Госдумы

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