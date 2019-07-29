Черепанова: власти превратили Новгородскую область в регион-смертник

Члены и сторонники Новгородского отделения "Яблока" вышли на пикет в защиту уволенных врачей детской областной больницы, а также других медработников, и против закрытия больниц.

Председатель отделения, депутат гордумы Анна Черепанова заявила, что "люди понимают ошибочность курса новгородского правительства на оптимизацию здравоохранения, недовольны властью, губернатором Никитиным и министром (здравоохранения) Саволюк".

Она добавила, что единственный способ изменить ситуацию - прийти на выборы и проголосовать за оппозицию.

Напомним, ранее новгородское "Яблоко" провело митинги против оптимизации здравоохранения в городе Окуловке, против закрытия стационара в больнице Шимска, против закрытия больницы в селе Мошенском.

Черепанова рассказала о кризисе системы здравоохранения в регионе с трибуны облдумы. Она подчеркнула, что безответственная политика власти превратила Новгородскую область в регион-смертник.

Источник фото: Правда.ру

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