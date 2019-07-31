Избирком Астраханской области завершил регистрацию кандидатов для участия в выборах губернатора.
Ранее о намерении побороться за кресло главы региона заявляли 12 самовыдвиженцев и четыре кандидата от партий, однако необходимые документы и подписи в итоге принесли только четверо.
Речь идет о врио губернатора Игоре Бабушкине, который идет на выборы как самовыдвиженец, депутате Госдумы Николай Арефьев (КПРФ), Тимофее Щербакове (ЛДПР) и представителе Партии пенсионеров Сергее Сычеве.
Теперь кандидатам предстоит назначить доверенных лиц, которые смогут представлять их на общественных мероприятиях и дебатах.
Напомним, в прошлом месяце Владимир Путин принял отставку врио губернатора Сергея Морозова и назначил на его место Бабушкина. Последний до этого работал замруководителя Росимущества и заместителем полпреда президента в СКФО.
Источник фото: Правда.ру
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