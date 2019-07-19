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Матвиенко заявила, что Астраханской области нужна кадровая перезагрузка

Политика » Власть print

Главе Астраханской области надо провести полную перезагрузку работы команды, которая управляет регионом. Об этом заявила сегодня спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Она отметила, что врио губернатора Игорю Бабушкину после ухода в отставку Сергея Морозова досталось в наследство огромное количество проблем. По мнению Матвиенко, необходимо подобрать профессиональную команду и выработать прорывные решения по ряду направлений.

Ранее стало известно, что в Астраханской области после проверки строительной отрасли возбуждено 43 уголовных дела в отношении чиновников и бизнесменов, к следователям было доставлено более 20 человек. Задержаны пока и.о. министра строительства и ЖКХ, один из бывших глав этого ведомства, экс-глава Наримановского района, глава Астраханского сельсовета, а также два предпринимателя.

"Единая Россия" накануне заявила, что приостановит членство в партии чиновников, которые стали фигурантами дел.

Источник фото: сайт Совета Федерации

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Темы чиновники совет федерации валентина матвиенко астраханская область
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