Главе Астраханской области надо провести полную перезагрузку работы команды, которая управляет регионом. Об этом заявила сегодня спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Она отметила, что врио губернатора Игорю Бабушкину после ухода в отставку Сергея Морозова досталось в наследство огромное количество проблем. По мнению Матвиенко, необходимо подобрать профессиональную команду и выработать прорывные решения по ряду направлений.
Ранее стало известно, что в Астраханской области после проверки строительной отрасли возбуждено 43 уголовных дела в отношении чиновников и бизнесменов, к следователям было доставлено более 20 человек. Задержаны пока и.о. министра строительства и ЖКХ, один из бывших глав этого ведомства, экс-глава Наримановского района, глава Астраханского сельсовета, а также два предпринимателя.
"Единая Россия" накануне заявила, что приостановит членство в партии чиновников, которые стали фигурантами дел.
Источник фото: сайт Совета Федерации
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