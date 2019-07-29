Суд вынес первое решение в отношении задержанных на несанкционированной акции, прошедшей в субботу в центре Москвы. Иван Гаращук оштрафовал на 15 тысяч рублей.
Он признан виновным в участии в незаконном мероприятии, из-за которого возникли помехи работе объектов жизнеобеспечения и движению транспорта и пешеходов.
Напомним, власти столицы акцию в поддержку независимых кандидатов, которых не допустили до участия в выборах в Мосгордуму, не согласовали. С призывами не участвовать в ней к гражданам обращались и МВД, и прокуратура.
Было задержано более 1300 человек, в том числе и подростки. Несовершеннолетних передали родителям.
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