Суд назначил первый штраф за участие в митинге в Москве

Суд вынес первое решение в отношении задержанных на несанкционированной акции, прошедшей в субботу в центре Москвы. Иван Гаращук оштрафовал на 15 тысяч рублей.

Он признан виновным в участии в незаконном мероприятии, из-за которого возникли помехи работе объектов жизнеобеспечения и движению транспорта и пешеходов.

Напомним, власти столицы акцию в поддержку независимых кандидатов, которых не допустили до участия в выборах в Мосгордуму, не согласовали. С призывами не участвовать в ней к гражданам обращались и МВД, и прокуратура.

Было задержано более 1300 человек, в том числе и подростки. Несовершеннолетних передали родителям.

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