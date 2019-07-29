На несанкционированном митинге, который состоялся в субботу в центре столицы, было задержано 47 несовершеннолетних, все они уже отпущены.
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева рассказала, что были вызваны родители, подростков передали им. В МВД направлен запрос, чтобы ведомство дало точные цифры и конкретизипровало, сколько среди задержанных было москвичей.
Уполномоченный по правам ребенка в регионе Евгений Бунимович, зарегистрированный кандидат в Мосгордуму, пожаловался в прокуратуру и руководству полиции. По его мнению, многие задержания не были обоснованы.
Напомним, на акции всего было задержано свыше 1000 человек, более половины из них живут не в Москве. Накануне митинга о его незаконности предупреждали и МВД, и прокуратура.
Источник фото: Правда.ру
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