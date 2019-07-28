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Источник Правда.Ру

Сергея Цукасова могут снять с выборов в Мосгордуму

Политика print

Регистрация Сергея Цукасова кандидатом в депутаты Московской городской думы будет оспорена в суде. Соответствующий иск подал его коллега по Совету депутатов района Останкино Александр Школьников. Причиной стало некорректное заполнение документов для регистрации, а именно справки о недвижимости и об обязательствах имущественного характера за пределами РФ.

«Претензия заключается в том, что в графе "обязательства имущественного характера" справки о недвижимости и об обязательствах имущественного характера за пределами РФ не значится "отсутствует", а просто оставлен пробел», - сообщил Сергей Цукасов на своей странице в Facebook.

Подача иска в Мосгорсуд со стороны Школьникова стала для Цукасова неожиданностью, поскольку политики не только вместе входят в районный совет депутатов, но и в инициативное движение «Наше Останкино». Это дало повод Цукасову обвинить Школьникова в предательстве. 

Впрочем, не меньшее недоумение вызывает и поведение самого Цукасова, допустившего столь грубую ошибку при подаче документов в Мосгоризбирком. Четкие инструкции по их заполнению прописаны в самих документах, которые кандидаты должны сдавать для участия в выборах. В частности, правила заполнения графы «обязательства имущественного характера» прописаны прямо под этой графой. При этом Сергей Цукасов является обладателем четырех квартир в Москве и еще одной в Италии, так что привлечение юриста к проверке оформления документов не должно было стать для него проблемой.   

На этих выборах халатное отношение к юридическому сопровождению подаваемых в Мосгоризбирком документов продемонстрировали и другие кандидаты в депутаты Мосгордумы. Ранее Мосгорсуд по аналогичной причине снял с выборов представителя КПРФ Тимура Абушаева. Документы о наличии недвижимого имущества за границей также неправильно заполнила кандидат от Команды Навального Любовь Соболь. 

Заседание Мосгорсуда по иску Школьникова назначено на 30 июля. Выборы в Московскую городскую думу пройдут 8 сентября. 

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Темы выборы кандидаты мосгордума
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