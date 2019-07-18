В КПРФ предложили изменить избирательное законодательство Москвы

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин считает, что поправки надо вносить не в федеральное избирательное законодательство, как предлагает глава Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов, а в московское.

Напомним, глава СПЧ ранее выступил с инициативой скорректировать механизм проверки подписей кандидатов и отказаться от соблюдения формальных требований к заполнению подписных листов.

По словам Рашкина, 5 лет назад на выборах в Мосгордуму независимые кандидаты тоже собирали в свою поддержку подписи, но только их требовалось почти в 6 раз меньше. Он считает, что норму о повышении числа подписей можно убрать путем принятия нужного закона в столице.

Парламентарий заявил Regions.ru, что "именно большинство московских депутатов от "Единой России" резко осложнили ситуацию со сбором подписей", из-за чего в городе начались скандалы и митинги. Он выразил уверенность, что акция протеста, прошедшая в воскресение, была не последней.

Источник фото: сайт Госдумы

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