Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин считает, что поправки надо вносить не в федеральное избирательное законодательство, как предлагает глава Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов, а в московское.
Напомним, глава СПЧ ранее выступил с инициативой скорректировать механизм проверки подписей кандидатов и отказаться от соблюдения формальных требований к заполнению подписных листов.
По словам Рашкина, 5 лет назад на выборах в Мосгордуму независимые кандидаты тоже собирали в свою поддержку подписи, но только их требовалось почти в 6 раз меньше. Он считает, что норму о повышении числа подписей можно убрать путем принятия нужного закона в столице.
Парламентарий заявил Regions.ru, что "именно большинство московских депутатов от "Единой России" резко осложнили ситуацию со сбором подписей", из-за чего в городе начались скандалы и митинги. Он выразил уверенность, что акция протеста, прошедшая в воскресение, была не последней.
Источник фото: сайт Госдумы
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