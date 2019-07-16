Глава СПЧ предложил изменить избирательное законодательство

Глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов предложил Госдуме изменить в избирательном законодательстве механизм проверки подписей, собранных кандидатами.

Об этом он заявил, комментируя ситуацию вокруг выборов в столичный парламент. По словам главы СПЧ, по закону подпись признается недействительной, если таковым является протокол, а бывают случаи, когда в него закрадываются ошибки, не влияющие на желание избирателя выразить свою симпатию.

Корректировку закона надо было делать раньше, отметил Федотов. В настоящее время получается, что подпись гражданина может быть недействительной, если не соблюдены просто формальные требования.

Одним из решений назревшей проблемы глава СПЧ назвал электронное голосование, поскольку там каждый человек голосует своей верифицированной подписью.

Источник фото: сайт СПЧ

Читайте также:

МГИК предложила увеличить срок проверки подписей кандидатов до 15 дней

В ЦИК не увидели незаконной отбраковки подписей кандидатов в Мосгордуму