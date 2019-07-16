В ЦИК не увидели незаконной отбраковки подписей кандидатов в Мосгордуму

Информация о большом количестве незаконно отбракованных подписей в поддержку кандидатов в Мосгордуму не нашла подтверждения, заявил зампред ЦИК Николай Булаев.

Он отметил, что знает о некоторых кандидатах, которые заявляли, что их подписи признаны недействительными, но оказалось, что подписные листы избиркомы приняли. По словам Булаева, такие сведения вбрасываются, чтобы создать попытку фальсификации.

В свою очередь кандидат от "Яблока" Сергей Митрохин сказал, что говорил ЦИК об отсутствии у независимых кандидатов возможности ознакомиться с подписями других кандидатов. Он добавил, что просил отправить представителей на заседания избирательных комиссий, но эта просьба осталась без реакции.

Митрохин также сообщил, что ряд кандидатов в депутаты МГД остались недовольны встречей с членами ЦИК во вторник, в частности потому, что в ней не участвовала глава комиссии.

Источник фото: Правда.ру

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