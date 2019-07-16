Информация о большом количестве незаконно отбракованных подписей в поддержку кандидатов в Мосгордуму не нашла подтверждения, заявил зампред ЦИК Николай Булаев.
Он отметил, что знает о некоторых кандидатах, которые заявляли, что их подписи признаны недействительными, но оказалось, что подписные листы избиркомы приняли. По словам Булаева, такие сведения вбрасываются, чтобы создать попытку фальсификации.
В свою очередь кандидат от "Яблока" Сергей Митрохин сказал, что говорил ЦИК об отсутствии у независимых кандидатов возможности ознакомиться с подписями других кандидатов. Он добавил, что просил отправить представителей на заседания избирательных комиссий, но эта просьба осталась без реакции.
Митрохин также сообщил, что ряд кандидатов в депутаты МГД остались недовольны встречей с членами ЦИК во вторник, в частности потому, что в ней не участвовала глава комиссии.
Источник фото: Правда.ру
Читайте также:
Кремль не будет вмешиваться в кампанию по выборам в Мосгордуму
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Эстония то дает сигнал на улучшение отношений с Россией, то возвращается к русофобии. На самом деле, России не нужны предлагаемые Таллином отношения.
Эстония то дает сигнал на улучшение отношений с Россией, то возвращается к русофобии. На самом деле, России не нужны предлагаемые Таллином отношения.
12 июля Русская Православная Церковь праздновала память святых первоверховных апостолов Петра и Павла. А 13 июля - день, отмеченный в православном календаре как Собор святых славных и всехвальных 12 Апостолов Христовых. Мы воздаем почитание двенадцати первым ученикам Христа, среди которых был и и Петр. А вот Павел в число этой дюжины не входил.