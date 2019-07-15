МГИК предложила увеличить срок проверки подписей кандидатов до 15 дней

Председатель московского городского избиркома Валентин Горбунов считает, что нужно до 15 дней увеличить срок проверки подписей кандидатов, которые необходимо собрать для участия в выборах.



Определены три округа для электронного голосования на выборах в Мосгордуму

Он заявил, что обычно подписи сдаются в последние два дня. Срок проверки в настоящее время ограничен 10 днями, и в этот период попадают еще четыре выходных. Из-за этого появляются проблемы и у избиркомов, и у кандидатов. Лишние 5 дней позволят проводить проверку более спокойно и отреагировать на претензии, отметил Горбунов в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Напомним, к настоящему времени зарегистрированы 187 кандидатов на выборы депутатов Мосгордумы, девяти отказано. Окончательные итоги будут известны через два дня.

Зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов ранее сообщал РИА Новости, что всем самовыдвиженцам по 43-му округу, скорее всего, откажут в регистрации. По его словам, в избирательном списке окажутся только представители КПРФ, "Справедливой России" и ЛДПР.

Источник превью: Правда.ру

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