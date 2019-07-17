Избирком Крыма отказал в регистрации списка кандидатов в депутаты Госсовета республики, выдвинутого реготделением ЛДПР.
Сообщается, что оно не предоставило необходимый пакет документов к нужному времени. Данное решение партия может обжаловать в суде.
Отметим, список возглавляет лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Выборы в парламент региона состоятся 8 сентября. Он, в свою очередь, изберет главу республики из трех кандидатур, которые внесет президент Владимир Путин.
Жириновский также возглавил списки своей партии на выборах в Верховный хурал Тувы, парламент Карачаево-Черкесии и Заксобрание Севастополя. Кроме того, политик выдвинут кандидатом на выборы в думу Хабаровского края.
Источник фото: сайт ЛДПР
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Все случаи хищения средств должны заканчиваться уголовными делами, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.