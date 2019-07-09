Жириновский возглавил список ЛДПР на выборах в парламент Тувы

Избирком Тувы сегодня заверил список ЛДПР на предстоящих выборах в Верховный хурал. Его возглавил лидер партии Владимир Жириновский, после него идут депутат Госдумы Сергей Натаров и экс-депутат ВХ Андриан Ооржак.



Владимир Жириновский о выборах, клевете и избирателях

Комиссия заверила также республиканский список Российской партии пенсионеров. Одномандатники свои заявления не предоставили.

В действующий созыв тувинского парламента входят 32 депутата - 30 от партии власти и два из "Справедливой России". Он был избран 5 лет назад.

Напомним, Жириновский ранее возглавил список партии на выборах в парламент Карачаево-Черкесии. На втором месте - координатор реготделения Олег Жедяев, далее - бизнесмен Александр Чайка.

Политик также выдвинут кандидатом на выборы в думу Хабаровского края. Кроме того, он возглавит список на выборах в Заксобрание Севастополя и список крымского отделения на выборах в Госсовет республики.

Источник превью: сайт ЛДПР

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