Избирком Тувы сегодня заверил список ЛДПР на предстоящих выборах в Верховный хурал. Его возглавил лидер партии Владимир Жириновский, после него идут депутат Госдумы Сергей Натаров и экс-депутат ВХ Андриан Ооржак.
Комиссия заверила также республиканский список Российской партии пенсионеров. Одномандатники свои заявления не предоставили.
В действующий созыв тувинского парламента входят 32 депутата - 30 от партии власти и два из "Справедливой России". Он был избран 5 лет назад.
Напомним, Жириновский ранее возглавил список партии на выборах в парламент Карачаево-Черкесии. На втором месте - координатор реготделения Олег Жедяев, далее - бизнесмен Александр Чайка.
Политик также выдвинут кандидатом на выборы в думу Хабаровского края. Кроме того, он возглавит список на выборах в Заксобрание Севастополя и список крымского отделения на выборах в Госсовет республики.
Источник превью: сайт ЛДПР
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