Еще один хабаровский министр покидает свой пост

Министр строительства Хабаровского края Александр Шабовта с 17 июля покидает пост по собственному желанию.

Пресс-секретарь губернатора Надежда Томченко заявила представителям СМИ, что причина такого решения, возможно, кроется в очень высоком темпе работы и большом объеме поставленных задач. По ее словам, в регионе необходимо возвести несколько сотен квартир для сирот, довести до конца объекты в Комсомольске-на-Амуре и др.

Шабовта стал министром осенью прошлого года. До этого он был зампредседателя правительства.

Напомним, в текущем месяце это уже не первая отставка в регправительстве. Ранее свои посты после критики губернатора Сергея Фургала покинули первый зампред правительства Игорь Аверин и министр инвестиционного развития Юрий Чайка.

Фото: Правда.ру

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