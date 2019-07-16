Министр строительства Хабаровского края Александр Шабовта с 17 июля покидает пост по собственному желанию.
Пресс-секретарь губернатора Надежда Томченко заявила представителям СМИ, что причина такого решения, возможно, кроется в очень высоком темпе работы и большом объеме поставленных задач. По ее словам, в регионе необходимо возвести несколько сотен квартир для сирот, довести до конца объекты в Комсомольске-на-Амуре и др.
Шабовта стал министром осенью прошлого года. До этого он был зампредседателя правительства.
Напомним, в текущем месяце это уже не первая отставка в регправительстве. Ранее свои посты после критики губернатора Сергея Фургала покинули первый зампред правительства Игорь Аверин и министр инвестиционного развития Юрий Чайка.
Фото: Правда.ру
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