Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что внес в думу региона законопроект о прямых выборах глав районов. Он отметил, что руководителей районных администраций должны выбирать жители, как губернатора и мэра.
По словам Фургала, когда чиновника избирают несколько тысяч человек, а не одно собрание депутатов, он по-настоящему чувствует собственную ответственность за все, что происходит на вверенной ему территории.
Представлять документ на заседаниях думы поручено председателю комитета по внутренней политике правительства края Евгению Слонскому.
Сейчас глав районов избирает собрание депутатов по представлению конкурсной комиссии.
Идея о возврате прямых выборов глав районов Фургалу, как заявил он сам, пришла в голову в ходе посещения муниципалитетов. В некоторых из них сложилась ситуация, отметил губернатор, что в районе нет особых проблем, но люди просто негативно относятся к главе, которого они не выбирали.
Источник превью: сайт правительства Хабаровского края
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