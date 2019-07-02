Два крупных хабаровских чиновника уволились после критики губернатора

Первый зампред правительства Хабаровского края Игорь Аверин и министр инвестиционного развития Юрий Чайка добровольно уволились после критики губернатора Сергея Фургала.



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Речь идет о незаконной, по мнению Фургала, передаче земельного участка для строительства горнолыжного комплекса под Хабаровском.

Координатором проекта должно было выступать регправительство, в том числе и в вопросе распоряжения участком. Но выяснилось, что мэрия передала его ОАО "Центр инновационных технологий".

Назначена служебная проверка. Глава края отметил, что если она выявит факты коррупции, материалы передадут в правоохранительные органы. Если же такого не случится, то будут приняты жесткие административные меры, добавил он.

После этого два чиновника написали заявления об увольнении, Фургал их одобрил.

Источник превью: Правда.ру

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